"Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу": Зеленский рассказал, как будет происходить освобождение Украины

Российским оккупантам не получится захватить Украину.
Однако ВСУ понадобится время, чтобы освободить всю оккупированную территорию Украины.
Об этом 25 августа во время своего видеообращения сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"И мы сейчас в таких обстоятельствах, когда уже понятно, что враг не достигнет своих целей, но еще нужно время, еще нужны усилия, чтобы российский расчет сломался, чтобы они проиграли и в этом. Мы должны выдержать это время и приложить все необходимые усилия. вместе с партнерами. И так будет. Будем давить на террористов на всех фронтах — на передовой, на политическом фронте, в экономических вопросах, в информационной сфере", — сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что Украина ответит за обстрелы своих городов.
"За каждый обстрел будет ответ оккупантам. За Орехов – будет. За Чаплино – будет. За Шепетовку – будет, за Миргород, за Харьков, за Мариуполь, города Донбасса, за всех остальных, по ком бьют российские военные, – будет им ответ. Россия подготовила и нашему государству, и Европе, и миру много проблем, кризисов и катастроф, но наибольшую катастрофу все же испытывает оно само, само государство-террорист, этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24 февраля, и как бы они ни пытались остаться на плаву, у них это не получится", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, эксперт объяснил, для чего Путин собрал сотни единиц авиации у границы с Украиной.
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