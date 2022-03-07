Этот трагический конфликт является личным как для меня, так и для Telegram – основатель мессенджера Дуров

Этот трагический конфликт является личным как для меня, так и для Telegram – основатель мессенджера Дуров

Он сказал, что уже потерял свою компанию – ВК – и дом, но сделал бы это снова без колебаний.

Экс-гендиректор российской соцсети "ВКонтакте" и один из основателей мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что конфликт в Украине для него личный, ведь бизнесмен имеет украинские корни.

Об этом Дуров написал в Сети 7 марта.

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В частности, он напомнил, как в 2013 году был уволен из собственной компании "ВКонтакте", потому что отказался предоставлять ФСБ РФ личные данные украинских пользователей. Дуров заявил, что потерял тогда свою компанию и дом, "но сделал бы это снова – без колебаний".

"Если вы следите за моими сообщениями, то знаете, что со стороны мамы я веду свою родственную линию из Киева. Ее девичья фамилия украинская (Иваненко), и до сих пор у нас живет много родственников в Украине. Поэтому этот трагический конфликт является личным и для меня, и для Telegram", – говорится в сообщении.

Дуров также написал, что некоторые люди спрашивали, является ли Telegram безопасным для украинцев, потому что его основатель когда-то жил в России. Так что Дуров решил рассказать, как завершилась его карьера в РФ.

"Девять лет назад я был генеральным директором "ВКонтакте" – крупнейшей социальной сети в России и Украине. В 2013 году российская служба безопасности ФСБ потребовала, чтобы я предоставил им личные данные украинских пользователей ВК, протестовавших против пророссийского президента. Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предательство наших украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и я был вынужден покинуть Россию. Я потерял свою компанию и свой дом, но сделал бы это снова – без колебаний", – заверил Дуров.

Напомним, в 2021 году Дуров получил гражданство Франции. В том же году дочерняя компания "Газпрома" – "Согаз" – приобрела у российского миллиардера Алишера Усманова соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также почтовый сервис "Mail.ru".

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