"Этот вопрос извечный": Венедиктова рассказала, как будут искать военных преступников РФ, чтобы привлечь к ответственности

"Этот вопрос извечный": Венедиктова рассказала, как будут искать военных преступников РФ, чтобы привлечь к ответственности

В Украине физически начнут судить находящихся на территории страны оккупантов. Относительно военнослужащих, которых физически нет в Украине, необходимо двигаться в заочный процесс. Однако при нынешней власти РФ не выдаст никого.

Вопрос о том, каким образом российских военных привлекут к ответственности, если они в России – извечный. Если военные преступники – военные пленные – находятся здесь, можно начать суды в Украине.

Об этом на конференции 3 мая сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, сейчас Офис генпрокурора тщательно работает над тем, чтобы в отношении военнопленных очень профессионально доказывать по стандартам международного гуманитарного права, что они военные преступники.

Венедиктова напомнила, что не все пришедшие воевать являются военными преступниками, а только те, кто насилуют, убивают гражданских, занимаются пытками, мародерствуют.

"Если они здесь, мы их начинаем судить физически. Я очень надеюсь, что мы скоро зайдем в суд с военными преступниками по ст.438 (военное преступление)", — отметила она.

По словам генпрокурора, если военнослужащих физически нет в Украине, необходимо двигаться в заочный процесс.

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"Мы также собираем всю принадлежность и допустимость доказательств... Так же будет идти по процессу и прокурор Международного уголовного суда. Вопрос: выдаст ли Российская Федерация хоть кого-нибудь. С этой властью не будут. Поэтому мы движемся со всем цивилизованным миром. Мы готовы, мы открыты и ничего не скрываем. Мы понимаем, кто совершал эти зверства и мы готовы исследовать", — резюмировала она.

Ранее Венедиктова рассказала, что российских оккупантов будут судить не только по международному праву, ответственность за свои зверства ждет их и в Украине. Также относительно конкретного преступления могут создать специальный военный трибунал.

Ирина Венедиктова о преступлениях российской армии в Украине