"Этот вопрос сейчас номер один" — Данилов о закрытии неба над Украиной

"Этот вопрос сейчас номер один" — Данилов о закрытии неба над Украиной

Украина работает над закрытием неба.

Украина добивается закрытия неба с начала полномасштабного вторжения России. Но пока западные партнеры не готовы пойти на этот шаг.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала Рада.

"Мы работаем над вопросом закрытия неба над Украиной. Если мы этого не сделаем, наши дети будут незащищенными. Сейчас этот вопрос номер один", – сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что вопрос еще не принят, но президент и наша дипломатия очень мощно работают в этом вопросе.