"Эту войну может остановить тот, кто ее начал": Зеленский объяснил, почему настаивал на переговорах с Путиным

"Эту войну может остановить тот, кто ее начал": Зеленский объяснил, почему настаивал на переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что передавать ту или иную информацию лидеру РФ через дружественные страны – не даст желаемого результата.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивал с самого начала на переговорах с лидером РФ, потому что считает, что любые форматы по поводу встреч через посредников с Россией, или передавать ту или иную информацию лидеру РФ через дружественные страны – не даст желаемого результата.

Об этом он заявил 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

"Я считаю, что эту войну может остановить тот, кто ее начал", — добавил президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вера в результативность переговоров с РФ с каждым днем теряется.

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