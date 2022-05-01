Эвакуации из Попасной сегодня не будет, однако может уехать из других населенных пунктов Луганщины – ОВА

Эвакуации из Попасной сегодня не будет, однако может уехать из других населенных пунктов Луганщины – ОВА

1 мая эвакуация мирных жителей состоится из четырех населённых пунктов Луганской области.

В воскресенье, 1 мая, состоится эвакуация людей из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Горной громады в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он в очередной раз призвал эвакуироваться людей, пока ситуация не такая тяжелая, как в Попасной. Автобусы уже в пути.

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы 1 мая:

Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15;

Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11;

Горное: Дом культуры Украины. Гагарина 13а;

"Мы в усиленном режиме спасали людей из Попасной, но вынуждены приостановить эвакуацию из-за произошедших 29 апреля событий, когда мы потеряли связь с людьми в двух автобусах. Ситуация в городе крайне опасна. У попаснян было много возможностей уехать раньше: несколько раз эвакуационный поезд тронулся с местного железнодорожного вокзала, а потом – из Камышевахи. Теперь все сложнее. Поэтому не ждите до последнего. Пока есть возможность – уезжайте подальше от «русского мира», не жалеющего ни женщин, ни детей. Сохраните жизнь", — отметил он.

Напомним, оккупанты в пятницу, 29 апреля, обстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области. Вражеская ДРГ из гранатомета обстреляла эвакуационный транспорт. Нашли один пустой автобус со следами крови, о втором автобусе ничего неизвестно.

Читайте также: