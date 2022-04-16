Эвакуационные корабли из Турции готовы доставить в Украину гуманитарную помощь

Ранее Турция подтвердила готовность предоставить корабли для эвакуации жителей Мариуполя.
Турецкие корабли, кроме эвакуации населения, готовы доставить в Украину гуманитарную помощь.
Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает NTV.
"Турция изначально заявляла, что готова оказать всестороннее содействие безопасной эвакуации наших граждан и мирных жителей из Украины, включая выделение кораблей. Также планируется, что наши корабли, отправляясь в путь, примут на борт гуманитарную помощь", — сказал он.
Турция подготовила корабли для эвакуации людей из Мариуполя.
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