Эвакуационные корабли из Турции готовы доставить в Украину гуманитарную помощь

Эвакуационные корабли из Турции готовы доставить в Украину гуманитарную помощь

Ранее Турция подтвердила готовность предоставить корабли для эвакуации жителей Мариуполя.

Турецкие корабли, кроме эвакуации населения, готовы доставить в Украину гуманитарную помощь.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает NTV.

"Турция изначально заявляла, что готова оказать всестороннее содействие безопасной эвакуации наших граждан и мирных жителей из Украины, включая выделение кораблей. Также планируется, что наши корабли, отправляясь в путь, примут на борт гуманитарную помощь", — сказал он.

Турция подготовила корабли для эвакуации людей из Мариуполя.

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