Эвакуационный транспорт не смог выехать из Мариуполя: оккупанты начали обстрел города

Эвакуационный транспорт не смог выехать из Мариуполя: оккупанты начали обстрел города

Вывозить людей при обстреле не решились.

Эвакуационный транспорт с местным населением не смог в воскресенье 6 марта выехать за пределы Мариуполя.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, российская армия приступила к перегруппировке своих сил. Затем начался "мощный обстрел города". Вывозить людей в таких условиях крайне опасно, — подчеркнул Кириленко.

Кроме того, колонна с выехавшим из Запорожья в сторону Мариуполя гуманитарным грузом до пункта назначения не добралась. В настоящее время груз в пути.