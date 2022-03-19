Эвакуация 20 марта состоится из Киевской области и Мариуполя

Эвакуация 20 марта состоится из Киевской области и Мариуполя

Планируется также доставка гуманитарной помощи.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук анонсировала на 20 марта гуманитарные коридоры из Киевской области и из Мариуполя Донецкой области.

Об этом она сказала в видеообращении 19 марта.

"Завтра мы планируем маршруты эвакуации для населенных пунктов Киевской области, продолжение эвакуации мариупольцев в Запорожье и доставку гуманитарных грузов в Харьковскую область", — рассказала Верещук.

Ирина Верещук о результатах работы гуманитарных коридоров за 19 марта

Напомним, она также сообщала, что 19 марта из 10-ти гуманитарных коридоров сработало 8. Всего удалось эвакуировать 6623 человека.