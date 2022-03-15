Эвакуация бизнеса: сотни фирм ищут возможность переехать на Закарпатье

Однако в регионе готовы взять только тех, кто не помешает их экологии.

Частные предприятия вместе с работниками активно переселяются в западные регионы из областей, где ведутся боевые действия. К таким шагам призвал Кабмин, чтобы спасти экономику. Все расходы правительство обещает возместить. Эвакуированные фирмы уже готовы принимать в Закарпатье. Для бизнес-переселенцев там активно ищут помещение, чтобы максимально упростить процесс эвакуации, даже создали специальный чат-бот.

Об этом говорится в ТСН.

Закарпатье готовится принимать эвакуированные предприятия из горячих точек страны. Желающих переехать – немало. Через несколько дней с момента создания программы уже более полутысячи заявок. Первые два предприятия – охранная фирма и завод по сборке авто, уже заработали на новом месте. «Из трех предприятий, которые фактически переместили свои производственные мощности – два в Закарпатье. Ожидаем, что в ближайшие дни этих предприятий будет добрый десяток. Мы над этим активно работаем», – говорит заместитель главы Закарпатской военной администрации Василий Иванчо.

Главное – найти для эвакуированных фирм помещения. С этим проблем не будет, уверяют чиновники. Еще с советских времен в регионе стоят заброшенные производства, их срочно приводят в порядок. Что касается самого процесса переезда бизнеса, то обещают максимально запросить оформление. «Для этого был создан в области телеграмм чат-бот, позволяющий получить информацию от предприятия, которое хочет перенестись на Закарпатье», – говорит начальница управления регионального развития Закарпатской ОВА Юлия Плиска.

Желающим эвакуировать предприятие вместе с работниками необходимо заполнить анкету в телеграмм-боте, а дальше ожидать звонка. Только сегодня, говорят в Закарпатской военной администрации, проработали почти 200 таких заявок. Обещают найти место для всех, только предупреждают об одном «но». «Предприниматели должны учитывать – экологическая наша уникальность должна быть сохранена и эти производственные мощности должны соблюдать экологические нормы действующего законодательства», – предупреждает директор департамента экономического и регионального развития Закарпатской ОВА Иван Завидняк.

Больше всего желающих перенести свой бизнес на запад страны – в пищевой, текстильной, деревообрабатывающей и машиностроительной отраслях. В настоящее время для производств ищут подходящие места для размещения. Почти две сотни местных бизнесменов уже заявили о принятии эвакуированных фирм у себя. Некоторые бесплатно, некоторые ожидают уплаты аренды. Чтобы она не была слишком высокой, будут следить чиновники региона.

«Выявившие желание разместить этих плательщиков должны понимать, что эта арендная плата должна быть символической, или первые месяцы ее вообще не должно быть», — добавляет Иванчо.

Мужчин, работающих на эвакуированных фирмах, обещают освободить от мобилизации и поселить. Правда, с последним могут возникнуть проблемы: в регион уже приехали многие вынужденные переселенцы, места для проживания мало. Так что будут обустраивать новые.

В настоящее время в области уже активно ищут помещение для сотни предприятий.

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