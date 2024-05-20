Эвакуация гражданских из "Азовстали": Редис показал редкое фото переговоров с россиянами

Подполковник Национальной гвардии Украины, командир бригады специального назначения "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Редис" показал фото переговоров с россиянами об эвакуации гражданских граждан из "Азовстали" в мае 2022 года.

Фотографию он опубликовал в Facebook.

Она была сделана во время переговоров на нейтральной территории между предприятием "Коммунальщик" и металлургическим заводом "Азовсталь" в мае 2022 года.

Редис на переговорах с россиянами об эвакуации гражданских из "Азовстали"/Фото/Facebook: Денис Прокопенко

"Два года назад мы получили приказ от высшего военно-политического руководства страны – прекратить оборону Мариуполя и выйти с территории "Азовстали" в плен. До этого, в результате раунда тяжелых переговоров с российской стороной, были достигнуты договоренности по эвакуации гражданских с завода "Азовсталь". Сотни людей, жителей Мариуполя, нашедших убежище на территории завода, были спасены. Все гражданские, прятавшиеся от вражеских бомбардировок на "Азовстале", остались живы. Последнее гражданское лицо покинуло территорию завода 7-го мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отметил Прокопенко, после этого Мариупольский гарнизон продолжал держать оборону в соответствующий приказ высшего командования.

"Оборона Мариуполя спасла Украину. Ценой этого спасения стали жизни наших бойцов, погибших в городских боях и в результате теракта в Оленовке, и свобода сотен наших побратымов, которые уже 2 года находятся в российском плену. Прошло 2 года. 2 года сопротивления более 900 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов", которые своими отчаянными действиями спасли Украину, а сейчас находятся в российском плену. Их имена не забыты. Сегодня каждый наш бой, каждый выстрел и каждый шаги имеет за цель одно — вернуть пленных азовцев домой. И пока этого не произойдет, мы не остановимся и не прекратим борьбу. Мы вернем всех. И освободим каждого", - резюмировал Денис Прокопенко.

Напомним, известный военный раскрыл правду, готовили ли "Азовсталь" к полномасштабной войне.

Читайте также: