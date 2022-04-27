Эвакуация гражданских из Мариуполя: ООН готовит команду для проведения операции

Организация Объединенных Наций ведет подготовку к эвакуации мирных жителей с завода Азовсталь в Мариуполе.

Во вторник, 26 апреля, генсек ООН Антониу Гутерреш встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, и после встречи на официальном сайте ООН сообщили о принципиальном согласии президента РФ на участие организации вместе с Красным Крестом в эвакуации гражданских из "Азовстали" в Мариуполе.

По словам представителя генерального секретаря всемирной организации Фархана Хака, сейчас ООН формирует команду, которая должна принять участие в эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

Он сообщил, что подготовка к этой операции может растянуться на несколько дней. Также отмечается, что продолжаются переговоры с властями России и Украины по обеспечению условий для эвакуации.

"Наше управление по гуманитарным вопросам готовит команду от ООН для координации эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Сегодня, в среду, у нас велось обсуждение с властями в Москве и Киеве для разработки операционных рамок по эвакуации гражданского населения. Нам необходимо несколько дней для подготовки этой невероятно сложной операции. Эти усилия предпринимаются прямо сейчас", - заявил Хак.

По его словам, для проведения операции по эвакуации нужно убедиться в прекращении военной деятельности на территории Мариуполя. "Пока таких условий на земле нет", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что российский президент заявил на этой встрече с генсеком ООН об отсутствии боевых действий в Мариуполе. Кроме того, он заверил, что российская сторона находится в контакте с военными, которые находятся в подземельях "Азовстали" и которые, по его словам, "должны отпустить мирных жителей".

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