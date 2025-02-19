Эвакуация гражданских из Торецка уже невозможна: военный рассказал о ситуации в городе

Гражданского населения в Торецке осталось немного, но люди эти люди мешают Силам обороны выполнять свою работу.

Несмотря на то, что россияне уже трижды отчитывались о захвате Торецка, ВСУ по-прежнему держат оборону города. Но небольшое количество гражданского населения, которое остается в почти полностью разрушенном Торецке, осложняет работу украинским защитникам.

Об этом рассказал заместитель командира 21-го отдельного батальона спецназначения Отдельной президентской бригады по артиллерии, майор Михаил с позывным "Титан" в интервью "Громадському радіо".

По словам военного, те люди, которые раньше по разным причинам не уехали из Торецка, теперь эвакуироваться уже не смогут.

"Эвакуацию из самого Торецка уже никто не проведет, ведь туда тяжело заехать нам, а вывезти гражданских людей тем более", – объяснил Титан.

Он уточнил, что гражданского населения в Торецке осталось немного, но не назвал точное количество людей.

"Они очень отвлекают на самом деле… Тем более когда это ночь. Непонятно кто это, и ты сомневаешься. Это очень тяжело", – добавил военный.

Напомним, военный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко рассказал, что оккупанты малыми группами пытаются вклиниться между позициями украинских Сил в районе Торецка. Но украинским защитникам удалось затормозить врага.

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