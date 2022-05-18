Эвакуация из "Азовстали": Associated Press показало фото, как из Мариуполя вывозили защитников города

В Украине приступили к секретной операции по спасению защитников "Азовстали".
Так, вечером 16 мая стало известно, что из Мариуполя в медицинское учреждение в Новоазовске ("ДНР") были эвакуированы тяжелораненые для оказания медицинской помощи. Еще часть бойцов через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку ("ДНР").
Фотографии, на которых видно, как происходила эвакуация из "Азовстали", опубликовало издание Associated Press.
17 мая агентство Reuters сообщило, что с территории завода выехало как минимум 7 автобусов с защитниками Мариуполя. Они были в сопровождении российских военных. Количество украинских воинов, эвакуированных во вторник, неизвестно. Украинские власти это пока не прокомментировали.
Также в Сети появилось видео момента выхода украинских военных из "Азовстали" от 16 мая. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Мариуполь сейчас".
Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе в медучреждения на оккупированных территориях. О спасении защитников сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день из "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске было эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных, отметили в Министерстве обороны Украины.
В свою очередь следком России заявил, что допросит украинских военных из "Азовстали".
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