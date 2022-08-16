Эвакуация из "Азовстали" и спасение соседей в Ворзеле: 1+1 и Аким Галимов готовят новый фильм о войне

Создатели знаменитого цикла "Украина. Возвращение своей истории" на этот раз расскажут истории людей, которые во время эвакуации, спасая других, оказались в шаге от смерти.

В фильме под названием "Эвакуация" речь пойдет об украинцах, которые оказались в смертельной опасности, спасаясь из зоны боевых действий.

Но несмотря на это, герои бросили все силы, чтобы помочь спасти тем, кто оказался рядом и больше нуждался в этом.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

В частности, в фильме расскажут об уникальной спецоперации по эвакуации раненых бойцов из "Азовстали". Также покажут историю Влада Лесного из Ворзеля, спасшего семью соседей. Под пулями мужчина забрал раненых людей из блок-поста оккупантов, пока те истекали кровью в расстрелянной машине, и доставил в больницу. Еще одна история в фильме о ветеринаре-волонтёре Тимофее Харченко. Он под "Градами" и снарядами вывозил животных из экопарка под Харьковом.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Фильм будет построен на уникальном личном видео героев, архивных кадрах и интервью, записываемых в Украине и Германии.

"Это уникальные истории. В какой-то момент кажется, что наши герои выжили благодаря чуду. Но на самом деле, за каждым чудом стоит другой пришедший на помощь человек. Фильм "Эвакуация" очень важен сейчас, ведь покажет невероятные примеры человечности и самопожертвования украинцев – рис, которая кардинально отличает нас от россиян", – говорит продюсер ленты Аким Галимов.

Автор фильма – Виктория Самойлова, режиссер – Татьяна Шовкун.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Отметим, исторические документальные фильмы Акима Галимова "Украина. Возвращение своей истории", "Сокровища нации" и "Таинственные манускрипты" телеканала 1+1 стали доступны в YouTube в переводе на английский язык.

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С 2016 года 1+1 Media уделяет особое внимание созданию контента, противодействующего российской исторической пропаганде, в частности, в цикле документальных фильмов "Украина. Возвращение своей истории". Первые две серии исторического сыщика получили награду "Телетриумф" в номинациях "Документальный фильм/сериал/проект" и вызвали мощную дискуссию в профессиональных кругах и среди зрителей. Одна из серий этого цикла под названием "Сокровища нации" стала самым популярным историческим фильмом в украинском YouTube, набрав 5 миллионов просмотров.

Напомним, Злата Огневич жестко отреагировала на перепевку россиянок ее хита в Крыму. Жители РФ продолжают свою странную традицию перепевания украинских хитов на русском языке.

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