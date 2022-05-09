Эвакуация из "Азовстали": оккупанты разлучили 4-летнюю Алису с мамой

По информации "Азова", россияне оставили женщину в фильтрационном лагере.

Российские оккупанты разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает полк "Азов".

По информации "Азова", мама ребенка осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой ДНР.

фото: Наталия Нагорная

"До места назначения в Запорожье сегодня, в День матери, доехал только ребенок, место нахождения матери пока неизвестно! Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", — говорится в сообщении.

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Во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" кафиры разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой ДНР.

До места назначения в Запорожье сегодня, в День Матери, доехал только ребенок pic.twitter.com/HwVSKJiArE — АЗОВ (@Polk_Azov) May 8, 2022

Отметим, что видео с Алисой из бункера "Азовстали" впервые появилось 17 апреля. Тогда сообщалось, что Алиса — дочь военного медика из Мариуполя. С первых дней осады города ребенок находился в укрытии, где расположен импровизированный госпиталь и где его мама оказывала помощь раненым военным.

Ранее сообщалось , что ценой трех жизней воинов из "Азовстали" спасли еще 173 человека.

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