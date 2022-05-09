Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эвакуация из "Азовстали": оккупанты разлучили 4-летнюю Алису с мамой

Дата публикации
Просмотры
3793
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эвакуация из "Азовстали": оккупанты разлучили 4-летнюю Алису с мамой

скриншот с видео

По информации "Азова", россияне оставили женщину в фильтрационном лагере.

Российские оккупанты разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает полк "Азов".

По информации "Азова", мама ребенка осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой ДНР.

© фото: Наталия Нагорная
фото: Наталия Нагорная
©

"До места назначения в Запорожье сегодня, в День матери, доехал только ребенок, место нахождения матери пока неизвестно! Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", — говорится в сообщении.

Отметим, что видео с Алисой из бункера "Азовстали" впервые появилось 17 апреля. Тогда сообщалось, что Алиса — дочь военного медика из Мариуполя. С первых дней осады города ребенок находился в укрытии, где расположен импровизированный госпиталь и где его мама оказывала помощь раненым военным.

Ранее сообщалось , что ценой трех жизней воинов из "Азовстали" спасли еще 173 человека.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация