Эвакуация из "Азовстали": Зеленский заявил, что раненых украинских защитников удалось вывезти из Мариуполя

Эвакуация из "Азовстали": Зеленский заявил, что раненых украинских защитников удалось вывезти из Мариуполя

Операция по спасению защитников Мариуполя была начата украинскими военными.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что раненых украинских защитников Мариуполя, героически державших оборону на заводе "Азовсталь", удалось вывезти из блокады.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении в ночь на 17 мая.

"Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных Сил Украины, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят", – отметил президент.

По информации Зеленского, среди бойцов тяжело ранены, им оказывается помощь. Глава государства подчеркнул, что украинские герои нужны Украине живыми.

"Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными, разведчиками. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается и эта работа требует деликатности. И времени.

Сохраняем максимальную дипломатическую активность и на других направлениях в интересах Украины", – подытожил он.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила детали о начале операции по спасению бойцов из "Азовстали".

Вчера, 15 мая, Минобороны России заявило об эвакуации раненых украинских военных из "Азовстали" в ОРДО. Украинская сторона не подтверждала эту информацию.

Напомним, командир "Азова" из Мариуполя обратился к украинцам и заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ для сохранения жизней.

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