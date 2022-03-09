Эвакуация из детдома Ворзеля: детей и воспитателей отвезли в столичную больницу

В скором времени дети поедут на Западную Украину.

Из Киевского городского дома ребенка имени М. М. Городецкого, который расположен в Ворзеле, успешно эвакуировали детей и персонал заведения.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КГГА.

В настоящее время дети и воспитатели находятся в одной из больниц столицы. Впрочем, вскоре дети поедут на Западную Украину.

"Столица помогает с эвакуацией и гуманитарной помощью поселкам, которые находятся возле Киева – это Ворзель, Гостомель, Ирпень, Буча", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее эвакуировали людей из Пущи-Водицы. Их поселили в детских садах Киева. Часть жителей Пущи-Водицы уехали к родственникам.

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