Эвакуация из детдома Ворзеля: детей и воспитателей отвезли в столичную больницу

В скором времени дети поедут на Западную Украину.
Из Киевского городского дома ребенка имени М. М. Городецкого, который расположен в Ворзеле, успешно эвакуировали детей и персонал заведения.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КГГА.
В настоящее время дети и воспитатели находятся в одной из больниц столицы. Впрочем, вскоре дети поедут на Западную Украину.
"Столица помогает с эвакуацией и гуманитарной помощью поселкам, которые находятся возле Киева – это Ворзель, Гостомель, Ирпень, Буча", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее эвакуировали людей из Пущи-Водицы. Их поселили в детских садах Киева. Часть жителей Пущи-Водицы уехали к родственникам.
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