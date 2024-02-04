Эвакуация из Донетчины: поезда будут курсировать по новому графику – подробности

С Донетчины поезда для эвакуации людей будут курсировать по новому расписанию.

С воскресенья, 4 февраля, эвакуация людей из Донецкой в Житомирскую область будет осуществляться специальным поездом раз в восемь дней по четным числам.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Что нужно сделать для эвакуации:

люди должны оставить заявку по телефонам: (098) 890-33-18 или (066) 285-62-90;

для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью звоните по телефонам: (099) 710-48-72, (099) 311-53-36, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

затем необходимо добраться до места сбора (об этом сообщают во время записи), откуда будет бесплатный подвоз в эвакуационный поезд в Покровске.

Эвакуированным лицам предусмотрены следующие социальные гарантии:

бесплатное жилье в местах компактного проживания Житомирской области;

выплата пособия на проживание ВПЛ;

гуманитарная, психологическая и медицинская помощь.

Эвакуация из Донбасса / Фото: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины/Facebook

Обязательная эвакуация жителей Донбасса с 18 апреля 2023 года осуществляется в Житомирскую область в соответствии с решением правительственного Координационного штаба по вопросам эвакуации.

Напомним, в почти полностью разрушенной Авдеевке осталось около тысячи жителей.

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