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"Эвакуация из Луганщины уже невозможна": Гайдай сообщил, как людям уехать из области

"Эвакуация из Луганщины уже невозможна": Гайдай сообщил, как людям уехать из области

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"Эвакуация из Луганщины уже невозможна": Гайдай сообщил, как людям уехать из области

Фото: Сергей Гайдай

"Коридоров" для эвакуации людей из Луганской области больше нет.

Выехать из Луганщины можно только самостоятельно.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона 7 августа.

По его словам, эвакуироваться из Луганской области по трем направлениям: через Харьковскую или Запорожскую области, а также Россию или Балтийские страны.

"Эвакуация сейчас возможна только из соседней Донецкой области, у нас (Луганской – ред.) она уже невозможна, коридоров нет. Из Луганщины люди могут выехать самостоятельно по трем направлениям. Первое направление – через Харьковскую область перейти пешком, через Запорожскую область, но там огромные очереди, поскольку много людей и по большому кругу через РФ, Балтийские страны", - сказал Гайдай.

Напомним, власти призвали эвакуироваться жителей недавно освобожденного села на Херсонщине.

Как сообщалось, правительство издало распоряжение об обязательной эвакуации из Донбасса.

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