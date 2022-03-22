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Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 22 марта

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Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 22 марта

Укрзализныця

Поезда направляются на запад страны.

От начала войны не прекращается эвакуация людей "Укрзализныцей" из восточных регионов, страдающих от обстрелов российских оккупантов.

Расписание поездов для эвакуации с железнодорожных станций Донецкой и Луганской областей на 22 марта опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Во вторник, 22 марта, эвакуационные поезда отправятся в рейсы:

- Новозолотаревка (Луганская область): отправление в 14:00 к железнодорожным вокзалам Донецкой области;

Краматорск (Донецкая область):

13:00 — №275/274 Краматорск – Львов;
16:00 — №277/276 Краматорск – Львов.

К слову, накануне "Укрзализныце" удалось эвакуировать еще около тысячи мариупольцев. Они следуют рейсами во Львов и Ковель.

Как сообщалось, 22 марта в Украине будет работать гуманитарный коридор для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье. Запланировано три маршрута: Бердянск – Запорожье, Мангушская громада – Запорожье, Никольское – Запорожье

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 27-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 22 марта от рук россиян погибли 117 детей.

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