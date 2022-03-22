Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 22 марта

Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 22 марта

Поезда направляются на запад страны.

От начала войны не прекращается эвакуация людей "Укрзализныцей" из восточных регионов, страдающих от обстрелов российских оккупантов.

Расписание поездов для эвакуации с железнодорожных станций Донецкой и Луганской областей на 22 марта опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Во вторник, 22 марта, эвакуационные поезда отправятся в рейсы:

- Новозолотаревка (Луганская область): отправление в 14:00 к железнодорожным вокзалам Донецкой области;

Краматорск (Донецкая область):

13:00 — №275/274 Краматорск – Львов;

16:00 — №277/276 Краматорск – Львов.

К слову, накануне "Укрзализныце" удалось эвакуировать еще около тысячи мариупольцев. Они следуют рейсами во Львов и Ковель.

Как сообщалось, 22 марта в Украине будет работать гуманитарный коридор для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье. Запланировано три маршрута: Бердянск – Запорожье, Мангушская громада – Запорожье, Никольское – Запорожье

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 27-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 22 марта от рук россиян погибли 117 детей.

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