Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 26 марта

Поезда направляются на запад страны.
"Укрзализныця" продолжает эвакуацию людей из Луганской и Донецкой областей, сильно пострадавших от обстрелов российской армии.
График поездов для эвакуации на 26 марта обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Новозолотаровка (Луганская область):
- 14:00 – Новозолотаровка – до железнодорожных вокзалов Донецкой области;
Краматорск (Донецкая область):
- 13:00 – №274/273 Краматорск – Львов;
- 16:00 – №276/275 Краматорск – Львов.
К слову, накануне, 25 марта, из Лисичанска Луганской области эвакуировали 240 жителей, а из Кременной – 77.
Как сообщалось, в пятницу, 25 марта, сработали оба согласованных гуманитарных коридора — удалось эвакуировать 7331 человека. Из Мариуполя в Запорожье собственным транспортом доехало 2800 человек, еще 4 тыс. мариупольцев были централизованно эвакуированы автобусами из Бердянска. Из Мелитополя в Запорожье был эвакуирован 531 человек.
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