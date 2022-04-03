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Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 3 апреля

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Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 3 апреля

Getty Images

"Укрзализныця" совершит сегодня три эвакуационных рейса.

Сегодня, 3 апреля, из Луганской и Донецкой областей отправятся три эвакуационных поезда.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА.

Эвакуационные поезда отправятся из следующих городов:

Новозолотаровка (Луганская область):

  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая.

Краматорск (Донецкая область):

  • 13:00 — № 274/273 Краматорск – Львов;
  • 16:00 – № 276/275 Краматорск – Львов.

Напомним, во Львов доставили три медицинских вагона раненых мариупольцев, рассказывавших свои ужасные истории.

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