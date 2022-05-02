Эвакуация из Мариуполя 2 мая: стало известно о двух дополнительных локациях для посадки людей

Эвакуация из Мариуполя 2 мая: стало известно о двух дополнительных локациях для посадки людей

Эвакуация из Мариуполя продолжается. Власти просят сообщить находящимся в городе знакомым о локациях.

Как сообщили в Мариупольском городском совете, сегодня, 2 апреля, открыты две дополнительные локации для собрания людей.

"Официально. Есть хорошая новость. При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя. Это – поселок Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска. Если у вас остались родственники или знакомые там, пытайтесь связаться с ними и передать информацию о возможной эвакуации", – рассказали в горсовете.

ООН и Красный Крест подтвердили, что в Мангуше и Луначарском кольце людям можно будет сесть в автобусы, которые выедут из Мариуполя.

"Также к эвакуационной колонне можно будет присоединиться на собственном транспорте (в конце колонны)", - добавили в горсовете.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что 1 апреля, "после многих недель переговоров, после многих попыток, различных встреч, людей, звонков, стран и предложений", удалось начать эвакуацию людей из "Азовстали".

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