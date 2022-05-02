Эвакуация из Мариуполя 2 мая: стало известно о двух дополнительных локациях для посадки людей

Эвакуация из Мариуполя продолжается. Власти просят сообщить находящимся в городе знакомым о локациях.
Как сообщили в Мариупольском городском совете, сегодня, 2 апреля, открыты две дополнительные локации для собрания людей.
"Официально. Есть хорошая новость. При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя. Это – поселок Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска. Если у вас остались родственники или знакомые там, пытайтесь связаться с ними и передать информацию о возможной эвакуации", – рассказали в горсовете.
ООН и Красный Крест подтвердили, что в Мангуше и Луначарском кольце людям можно будет сесть в автобусы, которые выедут из Мариуполя.
"Также к эвакуационной колонне можно будет присоединиться на собственном транспорте (в конце колонны)", - добавили в горсовете.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что 1 апреля, "после многих недель переговоров, после многих попыток, различных встреч, людей, звонков, стран и предложений", удалось начать эвакуацию людей из "Азовстали".
Читайте также:
Из Мариуполя продолжат вывоз гражданских и военных – Ермак
За "варварски разрушенный" Мариуполь: Папа Римский в очередной раз раскритиковал Россию
Оккупанты отбирают жилье у мариупольцев, выехавших из оккупированного города — Денисова