Эвакуация из Мариуполя: людей призывают ждать автобусов, которые задерживаются

Жителей Мариуполя, ожидающих эвакуации, призывают ждать эвакуационных автобусов.

Сейчас транспорт, который осуществляет эвакуацию, еще не успел добраться до "Порт сити", поэтому людей призывают оставаться на месте и ожидать.

Об этом на своей странице соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.

"Автобусы, задействованные для эвакуации, еще не добрались до места посадки людей возле "Порт сити". Мы просим всех мариупольцев оставаться возле ТРЦ "Порт сити" и по точкам маршрута на подсаду (Мангуш, Бердянск). Есть определенные процедурные сложности, но эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье должно состояться. Знаем, как сложно ждать. Но должны", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, российские оккупанты в Мариуполе внедрили информационную блокаду. Для местных жителей они транслируют альтернативную "реальность", в которой военные преступники РФ уже "маршируют по Крещатику, а что Харьков находится под контролем России".

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