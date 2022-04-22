Эвакуация из Мариуполя может состояться 23 апреля: место сбора и время

Эвакуация из Мариуполя может состояться 23 апреля: место сбора и время

Есть возможность, что 23 апреля удастся открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Однако официального подтверждения следует ожидать утром того же дня.

Мариупольцы должны быть готовы и настроены на случай, если гуманитарный коридор все же удастся "пробить".

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Сети вечером 22 апреля.

"Обращаюсь к нашим гражданским, которые ждут эвакуации из Мариуполя. Есть вероятность, что завтра мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя", – сообщила она.

Точка сбора: на кольце возле торгового центра "Порт-Сити". Время сбора – в 10:00.

"Итак, завтра утром следите за официальными сообщениями. Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены", – говорится в сообщении Верещук.

"Понимаю, как вам тяжело. Столько раз срывались коридоры. Но мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится", — добавила вице-премьер.

Напомним, ранее Верещук объяснила, что российские войска открыли в Мариуполе коридор для сдачи в плен украинских военных. Однако оккупанты отказываются открыть коридор для эвакуации гражданских из "Азовстали".

"Немедленно создать гуманитарные коридоры от Азовстали и других районов Украины" – Жозеп Боррель

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