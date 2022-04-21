Эвакуация из Мариуполя не произошла: оккупанты устроили обстрел у точки сбора людей

Эвакуация из Мариуполя не произошла: оккупанты устроили обстрел у точки сбора людей

Вицепремьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 21 апреля не удалось провести эвакуацию из Мариуполя из-за обстрела, коридор пришлось закрыть.

В то же время Верещук заверила мариупольцев, что власти не оставят попыток вытащить их из окруженного города.

Об этом министр написала в Сети вечером 21 апреля.

"По Мариуполю нечем порадовать. Очень все туго идет. Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно, нечестно", – сообщила Верещук.

Она добавила, дает надежду тот факт, что 20 апреля люди впервые уехали из Мариуполя в Запорожье напрямую (речь идет о тех четырех автобусах, которые вчера выехали из города).

"Просим прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуации. У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть. Дорогие мариупольцы, знайте: пока у нас будут хоть какие-то возможности, мы не оставим попыток вытащить вас оттуда! Держитесь!" – призвала вице-премьер.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о готовности Минобороны деблокировать Мариуполь и другие оккупированные россиянами города военным путем.

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