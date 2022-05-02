Эвакуация из Мариуполя: в Мангуше оккупанты будут проводить фильтрацию

2 мая состоится эвакуация из Мариуполя, власти города сообщили о двух дополнительных локациях для посадки людей.
Эвакуация населения из Мариуполя продолжается.
Мэр Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мангуше будет посадка в автобусы. Однако россияне будут производить фильтрацию.
"Фильтрация в Мангуше будет, но россияне обещают провести быстро", – отметил он.
В Бердянске и Луначарском кольце будет посадка в автобусы. Владельцы автомобилей могут присоединиться к колонне.
"По времени посадок по пунктам маршрута – время зависит от прохождения колонны. Поэтому время посадки не назначено. Понимаем, но надо будет ждать. Сообщайте близким и родным. Ждем всех дома", — подчеркнул мэр.
Напомним, 2 мая пройдет эвакуация людей из Мариуполя. Стало известно о двух дополнительных локациях для посадки.
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