Эвакуация из Мариуполя запланирована на 6 мая: подробности

Эвакуация из Мариуполя запланирована на 6 мая: подробности

Эвакуация из Мариуполя в Запорожье состоится 6 мая. Желающие уехать из города должны собраться в 12:00 возле торгового центра "Порт-Сити".

Городские власти Мариуполя призвали предупреждать об эвакуации близких и родных.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Эвакуация. Завтра 12:00 возле ТЦ "Порт-Сити" должна пройти посадка в автобусы в Запорожье. Предупреждайте близких и родных. Надеемся, что ситуация с безопасностью позволит провести эвакуацию по плану", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 мая в Мариуполь отправился гуманитарный конвой, чтобы эвакуировать людей из "Азовстали". Общий конвой ООН и Красного Креста должен прибыть в город утром 6 мая.

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