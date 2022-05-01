Эвакуация из Мариуполя: Зеленский заверил, что защитников и гражданских все же спасут

На необходимости эвакуационной миссии из Мариуполя говорят многие мировые лидеры, отметил президент.
В частности президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком ООН вопросы эвакуации украинских защитников и гражданских из окруженного города.
Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении вечером 30 апреля.
"Многие лидеры пытаются помочь спасти наших героических защитников города. Очень детально говорили об этом и с Генеральным секретарем ООН во время его визита в Киев", — отметил Зеленский.
Он заверил, что власти делают все, чтобы эвакуационная миссия из Мариуполя все же осуществилась.
Ранее Владимир Зеленский указал, где оккупанты концентрируют усилия для новых атак.
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