Эвакуация из Мариуполя: Зеленский заверил, что защитников и гражданских все же спасут

Эвакуация из Мариуполя: Зеленский заверил, что защитников и гражданских все же спасут

На необходимости эвакуационной миссии из Мариуполя говорят многие мировые лидеры, отметил президент.

В частности президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком ООН вопросы эвакуации украинских защитников и гражданских из окруженного города.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении вечером 30 апреля.

"Многие лидеры пытаются помочь спасти наших героических защитников города. Очень детально говорили об этом и с Генеральным секретарем ООН во время его визита в Киев", — отметил Зеленский.

Он заверил, что власти делают все, чтобы эвакуационная миссия из Мариуполя все же осуществилась.