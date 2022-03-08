Эвакуация из Сум: вторая колонна с мирными жителями уже доехала до Полтавщины — видео

Среди эвакуированных есть дети из детдома и граждане Турции.
Уже вторая эвакуационная колонна из Сум успешно доехала до Полтавщины.
Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.
В колонне двигалось 34 автобуса, а среди эвакуированных были дети из детдома и граждане Турции.
"Вторая эвакуационная колонна из Сум уже двигается по Полтавской области. 34 автобуса. Среди эвакуированных — граждане Турции и 83 ребенка из детдомов", — говорится в сообщении.
Напомним, 8 марта в девять утра из города Сумы открыли "зеленый коридор". Режим тишины будет действовать до девяти вечера. Также известно, что "зеленым коридором" в Сумы прибудет гуманитарная помощь: еда и лекарства.
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