Эвакуация людей из Мариуполя запланирована на 12:00 – Верещук

Эвакуация людей из Мариуполя запланирована на 12:00 – Верещук

23 апреля может заработать гуманитарный коридор с Мариуполя.

Предварительно эвакуация из Мариуполя может состояться 23 апреля в 12:00.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сегодня снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Сейчас начинаем собираться на кольце возле торгового центра "Порт-Сити", — отметила она.

Если все будет по плану, примерно в 12:00 начнется эвакуация.

Напомним, в Офисе президента рассказали о вариантах эвакуации бойцов "Азова".

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