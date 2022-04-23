Эвакуация людей из Мариуполя запланирована на 12:00 – Верещук

23 апреля может заработать гуманитарный коридор с Мариуполя.
Предварительно эвакуация из Мариуполя может состояться 23 апреля в 12:00.
Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Сегодня снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Сейчас начинаем собираться на кольце возле торгового центра "Порт-Сити", — отметила она.
Если все будет по плану, примерно в 12:00 начнется эвакуация.
Напомним, в Офисе президента рассказали о вариантах эвакуации бойцов "Азова".
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