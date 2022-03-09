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Эвакуация мирного населения из Ирпеня будет продолжена 10 марта – мэр города

Эвакуация мирного населения из Ирпеня будет продолжена 10 марта – мэр города

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Эвакуация мирного населения из Ирпеня будет продолжена 10 марта – мэр города

Сегодня из города также эвакуировали людей.

В четверг, 10 марта, эвакуация мирного населения из Ирпеня будет продолжена.

Как сообщил мэр города Александр Маркушин, будут вывозить из города людей, которые не могут самостоятельно эвакуироваться. Также по обращению мирным жителям привезут лекарства, еду и воду.

"С завтрашнего дня будем помогать людям по обращению. Много лежачих, много больных. Будем возить лекарства, пищу, воду. Кто не может самостоятельно эвакуироваться — будем с помощью спецавтомобилей перевозить и эвакуировать", — сообщил мэр города.

Отметим, сегодня также эвакуировали мирных жителей из Ирпеня. Люди успешно доехали в столицу.

"Сегодня провели эвакуации с помощью зеленого коридора. Из центра города выезжали автобусы. Люди добрались в Киев, все хорошо", — сообщил мэр.

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