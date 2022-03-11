Эвакуация мирного населения из сел вблизи Киева: названы места сбора

Кто на своем авто присоединяйтесь к колонне и не забудьте забрать соседей!!!!

Названы места сбора в селах возле Киева для эвакуации 11 марта мирного населения.

Эвакуация из сел возле Киева! Точки сбора:

1. с. Андреевка, ул. Меля, 114 (сельский совет)

2. с. Микуличи, ул. Центральная, 1 (сельский совет)

3. с. Буча, ул. Энергетиков, 12 (городской совет)

4. с. Бородянка, ул. Центральная, 331 (сельский совет)

5. г. Гостомель, перекресток ул. Вокзальная и ул. Лесная

6. Козаровичи, тренинговый центр ГУНП в Киевской области

Кто на своем авто присоединяйтесь к колонне не забудьте забрать соседей!!!!

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 16-й день.

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