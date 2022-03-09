Эвакуация мирного населения из Сум будет продолжена 9 марта – глава ОГА

Выехать из города можно как своим транспортом, так и автобусами.

В среду, 9 марта, эвакуация мирного населения из Сум будет продолжена.

Как в своем Telegram сообщил глава Сумской областной государственной администрации – руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлено, сегодня с 9:00 до 21:00 можно будет выехать как собственным транспортом, так и автобусами.

"Всю ночь работала переговорная группа и было продлено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 09.03.2022 с 9:00 до 21:00. Можно выезжать собственным транспортом, дополнительно примерно на 14:00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы на Сумы, которые вчера поехали в первой колонне, и мы их подадим под погрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей постарше и с инвалидностью", — отметил Живицкий.

Он добавил, что власти Сум еще дополнительно сообщат о месте выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного креста.

Ранее оккупанты не давали мирным жителям возможности покинуть город Ирпень и открывали огонь прямо по людям. Так, 6 марта во время эвакуации людей из Ирпеня оккупанты начали обстрел, в результате чего погибла семья: мама, папа и двое детей. Люди были вынуждены прятаться под разрушенным мостом.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже тринадцатый день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды.

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