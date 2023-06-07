Эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами: Зеленский о текущей ситуации в Херсонской области

Российские оккупанты, уничтожившие накануне Каховскую ГЭС, полностью провалили эвакуацию людей с левого берега Херсонщины.

Об этом на своей странице в соцсети написал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства провел селекторное совещание по поводу самой главной темы сейчас — Каховской ГЭС и подтопления населенных пунктов.

Украинские спасатели и все, кто занимается эвакуацией людей с подконтрольных Укрине территорий, снабжают пострадавших питьевой водой. Оценивают ущерб и экологический ущерб от действий рашистов.

“Эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Будем обращаться в международные организации. Кроме того, сегодня, как и каждый день, возведение с фронта. Данные разведки. Обеспечение техникой и боеприпасами. Промежуточные итоги инспекции бомбоубежищ. К сожалению, неутешительные”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинские военные проводят наземные контратаки к северу и юго-западу от Бахмута.

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