Эвакуация населения из Сумской области: какие маршруты будут 15 марта

Будет действовать несколько "зеленых коридоров".

Во вторник, 15 марта, состоится эвакуация мирных жителей из населенных пунктов Сумской области, которые сильно страдают от обстрелов российской армии.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Зеленые коридоры" будут действовать в нескольких городах: Сумы, Конотоп, Шостка, Тростянец, Лебедин.

Все эти маршруты официально согласованы, подчеркнул Живицкий. Они будут действовать с 09:00 до 21:00.

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Кстати, несколько последних дней в области не происходила эвакуация населения. Не удавалось ведь согласовать маршруты "зеленых коридоров".

Как сообщалось, 14 марта происходила эвакуация населения из пострадавших от обстрелов России регионов. Впрочем, из десяти коридоров сработало всего семь. Было вывезено около четырех тысяч человек. В частности, в Киевской области спасены 2028 человек, в Луганской — 1780 человек.

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