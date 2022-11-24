"Эвакуация не предусмотрена": Кличко сообщил, как киевлянам будут помогать в случае блекаута

Кличко говорит, если есть возможность провести определенное время в более удобных местах – это другое дело.

Эвакуации в Киеве в случае самого критического варианта, когда будет блекаут из-за атак РФ, не предполагается, но городские власти готовятся оказать помощь в случае необходимости, в частности, путем развертывания пунктов обогрева.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в разговоре с BBC.

По его словам, сейчас проговариваются разные сценарии, когда не будет вообще тепло-, водо- и электроснабжения, но власти делают все, чтобы этого не произошло.

"Для такого случая мы сделали запасы мазута для теплоснабжения, мы сделали в Киеве запасы еды, воды. Мы сделали сейчас пункты обогрева, где люди могут провести некоторое время, где они могут получить тепло, необходимую помощь, где они могут зарядить свои телефоны и павербанки., где есть доступ к интернету и телекоммуникациям. То есть для случая возникновения чрезвычайной ситуации мы готовимся и каждый знает, что он должен сделать, чтобы оказать услугу и чтобы каждый киевлянин не чувствовал, что он один на один с проблемой", — рассказал мэр.

На уточняющий вопрос, планируется ли вывоз киевлян, Кличко ответил: "Эвакуация не предусмотрена. И вообще, куда нас эвакуировать? Но если мы можем найти более удобные места, где мы могли бы определенное время провести, — это другое дело".

"Так как на самом деле задача всех этих российских обстрелов, чтобы у нас была паника, депрессия, чтобы мы все взяли и эвакуировались, уехали все куда-то в Европу и оставили им территорию пустую. Это их цель, но такого не будет, мы не будем бежать. Могу вас заверить. Это наша страна, это наши дома, это наши города", — подчеркнул мэр.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал каждого из жителей столицы смоделировать разные сценарии развития событий и быть готовыми на всякий случай к самому худшему. Для этого, в частности, следует иметь дома запасы технической и питьевой воды, продуктов питания, теплых вещей. Он также советует киевлянам по возможности договориться с друзьями или знакомыми, живущими в пригороде столицы, на случай блекаута определенное время провести там.

Как сообщалось, во время атаки оккупантов 23 ноября в Киев они запустили по меньшей мере 31 ракету. Украинские защитники сумели сбить 21 ракету.

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