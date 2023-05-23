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"Эвакуация" оккупантов из Херсона: стало известно, кого вывозят в первую очередь

"Эвакуация" оккупантов из Херсона: стало известно, кого вывозят в первую очередь

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
695
Время на прочтение
1 мин
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"Эвакуация" оккупантов из Херсона: стало известно, кого вывозят в первую очередь

Оккупанты грузовиками вывозят награбленное в сторону Крыма

Представители российских оккупационных войск вывозят награбленное грузовиками в сторону Крыма.

С временно оккупированных территорий Херсона выезжают россияне, которых "командировали" с территории РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Во временно оккупированных Скадовске и Железном Порту, что на Херсонщине, продолжается эвакуация россиян. Работники разных отраслей, которых "командировали" на ТОТ с территории РФ, срочно выехали с территории Украины. Их эвакуировали в первую очередь. После чего в городе возобновилось мародерство с стороны российских военных. Представители российских оккупационных войск вывозят награбленное грузовиками в сторону Крыма", — говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления благодарит местное население за то, что продолжают быть глазами Сил обороны Украины.

Напомним, утром 23 мая в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена.

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Дата публикации
Просмотры
695
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