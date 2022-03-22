Эвакуация подальше от войны: график дополнительных поездов на 22 марта

Все эвакуационные поезда направляются в западные области Украины и Польшу.
Во вторник, 22 марта, "Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы из Киева, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Краматорска и Одессы.
График дополнительных эвакуационных рейсов поездов на 22 марта :
Харьков:
- 7:50 — №905/906 Харьков – Хелм;
- 11:30 — №229/230 Харьков – Ужгород;
- 15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Днепр:
- 20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.
Кривой Рог:
- 11:30 — №210/209 Кривой Рог – Львов.
Краматорск:
- 13:00 — №275/274 Краматорск – Львов;
- 16:00 — №277/276 Краматорск – Львов.
Одесса:
- 22:32 – Одесса – Ужгород.
Киев:
- 8:00 – Киев (ст. Дарница) – Львов;
- 19:13 – Киев – Хелм.
"В связи с введением усиленного комендантского часа в Киеве с 20:00 21 марта по 7:00 23 марта посадка в отправляемые из Киева поезда возможна только для тех пассажиров, которые прибыли на вокзал заранее, до начала комендантского часа", — отметили в "Укрзализныце".
Полный актуальный график поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте uz-vezemo.com.
Отметим, что эвакуация поездами для пассажиров бесплатна. Приоритет при посадке — детям, женщинам, пожилым людям, людям с инвалидностью.
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