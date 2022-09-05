Эвакуация продолжается: сколько людей осталось на территории Донецкой области

Кириленко подчеркнул, что эвакуацию важно завершить до наступления холодов.

На территории Донецкой области идет эвакуация, людей продолжают вывозить в более безопасные регионы страны.

Об этом в рамках телемарафона в эфире "1+1" рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, в настоящее время на территории области остается менее 350 тысяч человек.

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"Эвакуация продолжается. Три четверти населения фактически эвакуированы из Донетчины. Запросы на эвакуацию продолжаются и ежедневно по основным направлениям и по определенным областям эвакуация продолжается", – сказал председатель ОВА.

Кириленко подчеркнул, что эвакуацию важно завершить до того, как наступят холода и осенне-зимний период, который будет крайне сложным и для государства в целом и в Донецкой области в частности.

"Параллельно с эвакуацией мы проводим активную подготовку к осенне-зимнему периоду с пониманием того, что газоснабжения не будет", – добавил он.

Также Кириленко уточнил, что будут эвакуировать людей и из только что освобожденных населенных пунктов.

"Мы понимаем, что восстановление разрушенных домов или строительство новых будет вестись после деоккупации всей территории Донецкой области", — подытожил глава ОВА.

Рание Павел Кириленко сообщил, что в освобожденном на Донетчине селе наблюдается гуманитарная проблема. Большинство частного сектора там разрушено.

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