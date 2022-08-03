Эвакуация продолжается: в Донецкой области за прошедшие сутки вывезли более 600 человек

Российские захватчики продолжают обстреливать Донецкую область, уничтожая гражданскую инфраструктуру населенных пунктов области.
В Донецкой области за прошедшие сутки получили помощь и эвакуировали более 600 жителей региона.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.
"За минувшие сутки была проведена эвакуация 10 человек из пгт Нью-Йорк Бахмутского района. Также личным составом Главного управления во время эвакуации в г. Торецк была оказана помощь 71 человеку, из них 10 детей и 1 человек с ограниченными физическими возможностями", — говорится в сообщении.
Также при эвакуации на железнодорожном вокзале в г. Покровск оказана помощь 598 лицам, из них 28 детей и 12 человек с ограниченными физическими возможностями.
Всего с 24 февраля из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей эвакуировано 9567 человек сотрудниками подчиненных подразделений Главного управления.
Напомним, Верещук сообщила алгоритм действий эвакуации из Донбасса.
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