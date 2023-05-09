Эвакуация россиян из Скадовска: Гуменюк рассказала о коварном плане россиян

Сама эвакуация может растянуться во времени из-за долгосрочности и сложности.

О "жесте доброй воли" в Скадовске пока говорить рано. Российские оккупанты могут растягивать во времени этот процесс.

Об этом в эфире 23 канала сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, эвакуация оккупантов может растянуться во времени, поскольку это сложный и длительный процесс. Однако россияне действительно понемногу вывозят вещи, но рассчитывать, что это тот же "жест доброй воли" еще рано. Это также может быть провокация.

“Нужно понимать, что это может быть провокация для того, чтобы показать, какое направление у них якобы слабое. Но мы просчитываем много шагов вперед”, – подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, что российские оккупанты атакуют авиабомбами прибрежные населенные пункты Херсонщины, потому что боятся контрнаступления ВСУ.

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