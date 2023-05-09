Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эвакуация россиян из Скадовска: Гуменюк рассказала о коварном плане россиян

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1339
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эвакуация россиян из Скадовска: Гуменюк рассказала о коварном плане россиян

О "жесте доброй воли" в Скадовске пока говорить рано

Сама эвакуация может растянуться во времени из-за долгосрочности и сложности.

О "жесте доброй воли" в Скадовске пока говорить рано. Российские оккупанты могут растягивать во времени этот процесс.

Об этом в эфире 23 канала сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, эвакуация оккупантов может растянуться во времени, поскольку это сложный и длительный процесс. Однако россияне действительно понемногу вывозят вещи, но рассчитывать, что это тот же "жест доброй воли" еще рано. Это также может быть провокация.

“Нужно понимать, что это может быть провокация для того, чтобы показать, какое направление у них якобы слабое. Но мы просчитываем много шагов вперед”, – подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, что российские оккупанты атакуют авиабомбами прибрежные населенные пункты Херсонщины, потому что боятся контрнаступления ВСУ.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1339
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация