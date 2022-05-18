Эвакуация с "Азовстали": Зеленский заявил, что миссия продолжается

Эвакуация с "Азовстали": Зеленский заявил, что миссия продолжается

Эвакуационная миссия украинских защитников Мариуполя, героически державших оборону на заводе "Азовсталь", продолжается.

Освобождение защитников "Азовстали" курируют украинские военные и разведчики.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 17 мая.

"Эвакуационная миссия продолжается, ее курируют наши военные и разведчики, привлечены наиболее влиятельные международные посредники", – сообщил глава государства.

Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе в медучреждения на оккупированных территориях. О спасении защитников сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В тот день с "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске было эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных.

В свою очередь следком России заявил, что допросит украинских военных с "Азовстали".

По информации Reuters, более 250 украинских бойцов россияне вывезли на территорию оккупированной Донбасса — в колонию Оленевки.

"Продолжаю собирать наибольшую международную аудиторию для Украины" – обращение Зеленского за 17 мая

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