Принудительный вывоз, сирены и очереди: какая сейчас ситуация на оккупированном Донбассе

Оккупанты на Донбассе уже начали вывозить местных жителей в РФ.

На неподконтрольных украинским властям территории Донбасса оккупанты объявили об принудительном вывозе населения в Россию, пугая местных жителей мифическим "наступлением" украинских войск.

ТСН.ua собрал всю информацию обо всем, что сейчас происходит в ОРДЛО.

Главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" заявили об принудительном вывозе населения в Россию. Людей запланировали вывозить уже сегодня вечером. Первыми, по сообщениям российских СМИ и телеграмм-каналов, стали вывозить детей из интернатов.

Жителям оккупированных территорий стали приходить на телефоны СМС с перечнем КПП, куда владельцы своих автомобилей должны уехать.

Фото из социальных сетей

"Мобилизация"

Однако выозить будут не всех. Оккупанты запретили выезд из ОРДЛО мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Всех мужчин, по информации соцсетей, свозят в так называемые "военкоматы", где раздают оружие.

Как сообщает "Сегодня", главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник велел срочно поставить на "военный учет" 17-летних юношей.

Очереди

Между тем, в Сети уже появляются фото и видео очередей на заправках и возле банкоматов в ОРДЛО.

Также на видео сняли поток машин с оккупированного Донецка, якобы выезжающих в Россию.

Сирена

Сегодня уже в оккупированном Донецке заработала сирена "гражданской обороны". Как пишут росСМИ, звук раздался примерно в 16.25 по киевскому времени, затем затих и пока не повторился. По неподтвержденной информации, сирена включалась и в других городах оккупированного Донбасса, в частности в Горловке.

Проблемы со связью

Как сообщает российский "Интерфакс", перебои с мобильной связью появились в Донецке. Проблемы со связью наблюдаются как в центре города, так и на его окраине, где прямо сейчас проходит принудительный вывоз.

Началась эвакуация в Донецке. Появилась информация, что есть проблемы с сотовой связью. #Донецк pic.twitter.com/9JDyfMxCjP — Девичья башня (@MaidenTowerAZ) February 18, 2022

Напомним, что Украина опровергает заявления боевиков о своем наступлении и диверсиях на химобъектах.

Читайте также:

Ложь и провокация, за которую отвечает Россия – командование ООС об принудительном вывозе в ОРДЛО

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.