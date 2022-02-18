Принудительный вывоз, сирены и очереди: какая сейчас ситуация на оккупированном Донбассе

Оккупанты на Донбассе уже начали вывозить местных жителей в РФ.
На неподконтрольных украинским властям территории Донбасса оккупанты объявили об принудительном вывозе населения в Россию, пугая местных жителей мифическим "наступлением" украинских войск.
ТСН.ua собрал всю информацию обо всем, что сейчас происходит в ОРДЛО.
Принудительный вывоз
Главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" заявили об принудительном вывозе населения в Россию. Людей запланировали вывозить уже сегодня вечером. Первыми, по сообщениям российских СМИ и телеграмм-каналов, стали вывозить детей из интернатов.
Жителям оккупированных территорий стали приходить на телефоны СМС с перечнем КПП, куда владельцы своих автомобилей должны уехать.
"Мобилизация"
Однако выозить будут не всех. Оккупанты запретили выезд из ОРДЛО мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.
Всех мужчин, по информации соцсетей, свозят в так называемые "военкоматы", где раздают оружие.
Как сообщает "Сегодня", главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник велел срочно поставить на "военный учет" 17-летних юношей.
Очереди
Между тем, в Сети уже появляются фото и видео очередей на заправках и возле банкоматов в ОРДЛО.
Также на видео сняли поток машин с оккупированного Донецка, якобы выезжающих в Россию.
Сирена
Сегодня уже в оккупированном Донецке заработала сирена "гражданской обороны". Как пишут росСМИ, звук раздался примерно в 16.25 по киевскому времени, затем затих и пока не повторился. По неподтвержденной информации, сирена включалась и в других городах оккупированного Донбасса, в частности в Горловке.
Проблемы со связью
Как сообщает российский "Интерфакс", перебои с мобильной связью появились в Донецке. Проблемы со связью наблюдаются как в центре города, так и на его окраине, где прямо сейчас проходит принудительный вывоз.
Началась эвакуация в Донецке. Появилась информация, что есть проблемы с сотовой связью. #Донецк pic.twitter.com/9JDyfMxCjP— Девичья башня (@MaidenTowerAZ) February 18, 2022
Напомним, что Украина опровергает заявления боевиков о своем наступлении и диверсиях на химобъектах.
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