Эвакуация военных из "Азовстали": Верещук сообщила, когда их обменяют

Эвакуация военных из "Азовстали": Верещук сообщила, когда их обменяют

С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе были вывезены 52 раненых защитника. Когда их состояние улучшится, будет произведен обмен на российских военнопленных.

Спецоперация по спасению продолжается. На территории завода находилось около 600 украинских военных, среди них — десятки раненых.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

“В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных. Работаем над последующими этапами гуманитарной операции. Даст Бог, все будет хорошо", – написала она.

Стоит отметить, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера сообщала, что из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске ("ДНР") эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Напомним, 16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя из заблокированного завода "Азовсталь".

О спасении защитников "Азовстали" сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных сил Украины, разведки, переговорной группы, Международного Комитета Красного Креста и ООН, — мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Среди них тяжело раненые, им оказывается помощь. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек. Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными, разведчиками. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности. И времени. Сохраняем максимальную дипломатическую активность и на других направлениях в интересах Украины", – сказал президент.

В Генштабе ВСУ также сообщили об эвакуации бойцов: "Высшим военным командованием был отдан приказ командирам находящихся на "Азовстале" подразделений сохранить жизнь личного состава. Продолжается операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины".

Таким образом, по состоянию на 17 мая известно, что из "Азовстали" на оккупированную часть Донецкой области эвакуировали 264 украинских военных (53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи и еще 211 человек через гуманитарный коридор). Дальше их должны обменять. Остальные защитники Мариуполя еще остаются там. Это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12-я бригада Национальной гвардии Украины, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы и терроборона Мариуполя.

Город, который российские оккупанты разрушили на 95%, находится в осаде с 1 марта и там гуманитарная катастрофа. У людей нет медицинской помощи, чистой воды и пищи. Отсутствуют также и коммуникации.

53 тяжелораненых украинских военных покинули территорию завода "Азовсталь"

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