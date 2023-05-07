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Эвакуацию или "жест доброй воли": Федоров рассказал, что оккупанты готовят в Запорожской области

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Эвакуацию или "жест доброй воли": Федоров рассказал, что оккупанты готовят в Запорожской области

"Частная эвакуация" в Запорожской области / Фото: Associated Press

По мнению Федорова, это похоже на "предсмертную агонию" окупантов.

Под видом надуманной "долевой эвакуации", объявленной гауляйтером Запорожской области Евгением Балицким, кафиры готовят реальные провокации.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Украинское чиновник рассказал, как оккупанты проводят так называемую "эвакуацию" на примере оккупированного Токмака.

По его словам, в эвакуационных колоннах находится только треть автобусов с гражданскими, в других — военные. Гражданских довозят в Бердянск, российских окупантов везут дальше в сторону Мариуполя.

Также мэр Мелитополя подчеркнул, что российско-оккупационная "власть" специально нагнетает ситуацию и создает гуманитарную катастрофу.

"Оккупанты каждый день, каждый час, даже ночью, ездят по улицам и через громкоговорители нагнетают "паника есть". А с ней нарастает и гуманитарный кризис. Люди массово пытаются приобрести лекарства и продукты долгого потребления, однако уже не могут это сделать. В магазины перестали поставлять. товар, некоторые уже закрыты, почти не работают рынки, нельзя купить даже хлеб. Закрываются больницы, людей досрочно "выписывают" на улицу. Да еще больше пугают обещаниями выключить электричество, а с ним и воду, если начнется контрнаступление", — рассказал он .

По его мнению, это похоже на "предсмертную агонию" окупантов.

Оккупанты объявили "частичную эвакуацию" в Запорожской области

Напомним, 6 мая так называемый "губернатор" Запорожской области объявил принудительную эвакуацию из 18 населённых пунктов. Украинский мэр Мелитополя Иван Федров рассказал, что россияне вывозят военных и награбленое. Он добавил, что сейчас людей вывозят на территорию Бердянска и Кирилловки, где есть большое количество баз отдыха и гостиниц.

Позже Федоров сообщил, что российские кафиры начали массово бежать из Запорожской и Херсонской областей в Крым, из-за чего на Крымском мосту фиксируются огромные очереди из авто. С собой они везут награбленное в Украину имущество.

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Дата публикации
Просмотры
782
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