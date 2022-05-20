Эвакуацию защитников "Азовстали" проводят с участием западных партнеров – Зеленский

Зеленский рассказал, что лично договаривался с лидерами Франции, Турции, Швейцарии, Израиля.

Операцию по эвакуации защитников мариупольской "Азовстали" проводят с участием западных партнеров.

Об этом говорится в отрывке интервью президента Владимира Зеленского в эфире всеукраинского телемарафона, которое выйдет 21 мая.

Президент напомнил, что кроме полка Нацгвардии "Азов" в Мариуполе находились около 400 пограничников, нацгвардейцы-десантники, полицейские, работники СБУ, медики.

"Структура сложна. Договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники – западные партнеры. Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала Францией из-за отношений лидеров (этих стран. – Ред.) с Российской Федерацией. Когда мы видели, что военным путем разблокировать невозможно", – рассказал глава государства.

Зеленский уверяет, что "десятки раз" просил западных партнеров предоставить необходимое вооружение для разблокирования Мариуполя военным путём.

"Наши военные получили от ребят сигнал, что у них полное право выйти и сохранить свою жизнь", — отметил президент.

Ранее президент Зеленский рассказал, что Украина потеряла многих военных летчиков, которые летали на "Азовсталь", доставляя необходимые грузы.

Также он сообщил, что из "Азовстали" эвакуировали практически всех людей.

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