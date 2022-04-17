Эвакуировала маленького сына и осталась: в Мариуполе погибла медик Нацгвардии – журналистка

В марте Елена Кушнир записала видео, чтобы привлечь мир к гуманитарной катастрофе в Мариуполе.
В заблокированном оккупантами Мариуполе погибла медик Нацгвардии Украины Елена Кушнир.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Даниленко.
По ее словам, ранее Кушнир удалось эвакуировать из города маленького сына. В первые дни войны медик-нацгвардейка потеряла любимого человека. В марте Елена Кушнир записала видео, чтобы привлечь мир к гуманитарной катастрофе в Мариуполе.
Тг-канал "Мариуполь сегодня" опубликовал скрин ее переписки с подругой, где Елена просит не жалеть ее, потому что она исполняет долг.
По информации журналистки Татьяны Даниленко, в окруженном Мариуполе остается не менее ста женщин-военнослужащих без доступа к элементарной гигиене и воде.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия своим предложением украинским защитникам Мариуполя сдаться в плен и обещаниями сохранить им жизнь на самом деле хочет расстрелять военных, как в Иловайске.
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