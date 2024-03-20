Эвакуировала раненых: на фронте погибла боевой медик, 22-летняя Анастасия "Троя"

В первый год полномасштабного вторжения Анастасия оформила академический отпуск в университете и встала на защиту Украины.

18 марта во время эвакуации раненых в Донецкой области погибла боевой медик Анастасия Марьянчук с позывным "Троя".

Об этом сообщили в соцсетях.

Девушке было всего 22 года. Анастасия изучала японскую филологию в КНУ имени Тараса Шевченко. В вузе рассказали, что в первый год полномасштабного вторжения Анастасия оформила академический отпуск и встала на защиту Украины в ДУК ПС, впоследствии стала медиком 1-го стрелкового батальона 67-й ОМБр ДУК ПС.

"Анастасия была цветом нации, она должна была строить наше государство и счастливо жить в нем. В нашей памяти "Троя" останется такой же доброй, искренней и отважной. Мы за нее отомстим, но рана от потери близкого человека никогда не заживет. Соболезнования родным", — пишут побратимы девушки из ДУК ПС.

Боевая медикиня Анастасия Марьянчук "Троя"

"Больно? Невыносимо! Хоронить своих воспитанников — это больнее всего... Подруга "Троя" воспитывалась в моих лагерях "Коммандос", была надеждой, талантливой, искренней, сообразительной, красивой, дорогой воспитанницей... Она погибла, эвакуируя раненых от вражеского огня. Она была цветом нации, юной сестрой правой молодежи, добрая, красивая и смелая. Месть врагу за нее будет непременно, но потерю близким ничем не компенсируешь", — написала военнослужащая Дана Ника.